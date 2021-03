Terremoto Giappone, forte scossa di magnitudo 7,2 nel nord est. Allarme tsunami

Forte terremoto in Giappone, allarme tsunami. La magnitudo è stata al momento quantificata in 7.2 della scala Richter. Il sisma è stato registrato nel nordest. Le notizie al momento sono ancora poche e frammentarie.

Articolo aggiornato alle 11:10

La scossa è stata registrato nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia). La scossa ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Miyagi ed ipocentro a 54 chilometri di profondità, secondo la Japan meteorological agency (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l’intensità della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli.