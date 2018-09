TOKYO – E’ di almeno otto morti, 126 feriti e 40 dispersi il bilancio del terremoto di magnitudo 6.6 della scala Richter che nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì ha colpito l‘isola dell’Hokkaido, nel nord del Giappone, lasciando quasi 3 milioni di abitazioni senza luce. La centrale nucleare di Tomari, che non era in funzione prima del sisma, è stata costretta ad attivare il sistema d’emergenza per mantenere il processo di raffreddamento operativo.

La potente scossa ha provocato frane e smottamenti nella cittadina di Atsuma, situata vicino all’epicentro. L’aeroporto di Sapporo rimarrà chiuso per l’intera giornata e subiranno restrizioni anche i servizi dei treni super veloci Shinkansen. Il black out durante la notte ha riguardato anche 40 ospedali della regione, le linee telefoniche e il segnale di trasmissione dei canali televisivi locali. Il governo ha istituito un’unita di crisi, approvando l’invio di 25mila uomini delle forze di Autodifesa, la cui priorità, ha sottolineato il premier Shinzo Abe, è quella di salvare vite umane.

Circa tre milioni di case hanno subito interruzioni di elettricità in Hokkaido, alcune abitazioni sono state travolte dal crollo di una collina nelle città di Atsuma e Abira, dopo la scossa segnalata alle 3:08 ora locale, e l’Agenzia meteorologica ha messo in guardia dal rischio di altri crolli e di frane.

Si tratta del primo terremoto nell’isola di Hokkaido superiore alla scala 6 dal 1996. Le vittime del terremoto si vanno ad aggiungere ai 10 morti e 300 feriti causati dal tifone Jebi, considerato il più potente degli ultimi 25 anni tra quelli abbattutisi sul Giappone.