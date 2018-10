ROMA – Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 si è verificata ad Haiti, di fronte alla costa nord-occidentali. L’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Lo riporta l’Usgs, che definisce di assestamento il movimento tellurico. Poco più di 24 ore fa, nella stessa zona, si è verificato un terremoto di magnitudo 5.9 che ha provocato la morte di 11 persone e il ferimento di 135, oltre al crollo di alcuni edifici.

Secondo l’agenzia, si tratta di una scossa di assestamento che ha fatto seguito al primo terremoto di magnitudo 5.9.

“É stata una scossa di assestamento avvenuta nella stessa zona”, ha detto il geofisico Paul Caruso. Al momento non si hanno al momento notizie di danni o feriti.

Dopo il terremoto non è stato emesso alcun allarme tsunami. Il premier di Haiti, Jean Henry Ceant, ha annunciato l’istituzione di un comitato di crisi, con diversi ministri per coordinare l’emergenza. La scossa è stata avvertita anche in diverse parti della Repubblica Dominicana, dove ha causato il panico tra i residenti. Otto anni fa, il 12 gennaio 2010, Haiti fu colpito da un devastante terremoto di magnitudo 7 sulla scala Richter, seguito da tre scosse di assestamento sopra la magnitudo 5, che causarono più di 300mila morti, altrettanti feriti e circa un milione e mezzo di senza tetto.