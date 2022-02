Terremoto in Guatemala: scossa di magnitudo 6.8 nell’oceano Pacifico. Frane e case distrutte (Foto archivio Ansa)

Terremoto in Guatemala oggi, mercoledì 16 febbraio: una forte scossa di magnitudo 6.8 della scala Richter ha causato danni in almeno sette Dipartimenti del Paese, ma al momento non si segnalano vittime.

Lo ha reso noto il Coordinamento nazionale per la riduzione dei disastri (Conred) a Città del Guatemala.

Terremoto in Guatemala: scossa di magnitudo 6.8

L’epicentro del terremoto, avvenuto alle 01:12 ora locale, le 8:12 italiane, ha precisato il Conred, è stato localizzato nell’Oceano Pacifico, a oltre 50 chilometri dai dipartimenti di Mazatenango, Retalhuleu e Escuintla.

Il terremoto in Guatemala seguito da altre due scosse e frane

Il primo movimento sismico, ha precisato il Conred, è stato seguito da altre due scosse di magnitudo 5 e 4.8.

In un rapporto preliminare, il Conred ha indicato che ci sono state frane che hanno interrotto alcune vie di comunicazione, strutture lesionate e crollate e case danneggiate in sette dipartimenti e in particolare nei comuni di Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Sololá e Totonicapán, dove si è interrotta anche l’erogazione della corrente elettrica.