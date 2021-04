Terremoto in India oggi: scossa di magnitudo 6 nella regione dell’Assam

Terremoto in India oggi mercoledì 28 aprile: una scossa di magnitudo 6.0 è stata registrata nello stato indiano dell’Assam. Si trova nell’area nord-est del Paese. Secondo l’Istituto americano di geofisica, il sisma ha avuto una profondità di 29 chilometri. Al momento non si registrano vittime.

Terremoto India oggi: scossa di magnitudo 6 nell’Assam

L’epicentro del terremoto è stato localizzato a nord di Dhekiajuli, nell’area settentrionale dello Stato dell’Assam, non lontano dal confine con il Bhutan. Gli abitanti dello stato del Guwahati, 150 km a sud, hanno detto che la scossa ha fatto oscillare gli edifici e provocato crepe nei muri. Hanno anche segnalato numerose repliche.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 6 è classificato come terremoto “forte”e descritto nel modo seguente: può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata.

Coronavirus India: altri 3mila morti

Non bastava il Coronavirus a martoriare l’India. Il Paese è oggi lo Stato più in emergenza in tutto il mondo per quanto riguarda il Covid. Le vittime per il Covid in India hanno superato le 200 mila con il primato di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 ore. Stando ai dati ufficiali del ministero della Salute i decessi nel Paese a causa della pandemia sono 201.187, ma secondo molti esperti i numeri sarebbero molto più alti. I positivi in India sono 18 milioni, 360 mila nelle ultime 24 ore. Solo nel mese di aprile il numero di nuovi casi ha raggiunto i sei milioni.