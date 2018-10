GIACARTA, INDONESIA – I media indonesiani in queste ore hanno raccontato la storia di Anthonius Gunawan Agung, un controllore di volo di ventuno anni che si è sacrificato pur di mettere in salvo un aereo che stava decollando proprio negli istanti in cui un terremoto di magnitudo 7,5 stava colpendo Palu.

Anthonius Gunawan Agung stava lavorando all’aeroporto di Palu quando la terra ha iniziato a tremare e, al contrario di altri suoi colleghi, è rimasto nella sua postazione di lavoro per permettere a un aereo di decollare. Poi, quando l’aereo è decollato, il ventunenne si è lanciato nel vuoto per cercare di salvarsi. La torre di controllo, infatti, stava collassando. Nella caduta Anthonius Gunawan Agung ha riportato ferite troppo gravi ed è morto dopo alcune ore.

“Agung – ha detto ha detto al Jakarta Post Didiet KS Radityo, il segretario aziendale di Air Navigation Indonesia- si è dedicato al suo lavoro fino alla fine della sua vita e non ha lasciato la torre di controllo fino a quando l’aereo è decollato”.