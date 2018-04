GIACARTA – Terremoto in Indonesia: una scossa di magnitudo 4.4 della scala Richter ha colpito la parte centrale del Paese, uccidendo tre persone e danneggiando oltre trecento case. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza di due settimane nelle aree colpite.

L’Agenzia di meteorologia e geofisica indonesiana ha dichiarato che il sisma ha avuto ipocentro a soli 4 chilometri di profondità ed epicentro circa 52 chilometri a nord di Kebumen, distretto densamente popolato della provincia di Giava Centrale.

Le vittime sono due anziani e un ragazzo di 13 anni, rimasti schiacciati sotto alcuni edifici crollati nel sisma; 21 persone sono state ricoverate in ospedale per ferite e oltre 2.100 sono state evacuate in rifugi temporanei.

L‘Indonesia è spesso soggetta a terremoti ed eruzioni vulcaniche a causa della sua posizione lungo la cosiddetta ‘cintura di fuoco’ del Pacifico. Nel 2004 un potente terremoto di magnitudo 9.1 e il successivo tsunami nell’Oceano Indiano hanno ucciso 230.000 persone in una dozzina di Paesi diversi, la maggior parte delle quali proprio in Indonesia.