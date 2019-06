GIACARTA – Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito Papua, nell’Indonesia orientale. Lo rende noto l’istituto sismico statunitense (USGS), ma non è stato emesso alcun allarme tsunami. Il sisma ha avuto il suo epicentro a circa 250 chilometri dalla città di Abepura nella provincia di Papua, con una profondità di 12 chilometri. Ad Abepura le scosse sono state avvertite debolmente. Non vi sono ad ora notizie circa vittime o danni in seguito al sisma. L’anno scorso, un terremoto di magnitudo 7.5 con annesso tsunami aveva fatto oltre 2200 vittime sull’isola di Sulawesi, con oltre 1000 dispersi. (fonte AGI)