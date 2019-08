ROMA – La Us Geological Survey ha rilevato una scossa di magnitudo 7.4, con epicentro a 151 chilometri dalla provincia di Banten, al largo della costa sud-occidentale dell’isola di Giava, in Indonesia, con una profondità di 42,8 chilometri. Le autorità indonesiane hanno emesso un’allerta tsunami. Gli edifici della capitale Giacarta hanno oscillato per quasi un minuto. La tv ha mostrato le immagini delle persone scappare precipitosamente dai grattacieli, al termine della giornata lavorativa.

il sisma è stato avvertito anche a Depok, South Tangerang e nelle aree circostanti. la Cnn Indonesia riferisce che per il momento non si registrano danni. Il terremoto si è registrato poco dopo le sette di sera ora locale e le persone si sono riversate nelle strade. (fonte AGI)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO