TEHERAN – Terremoto in Iran. Una scossa di magnitudo 5.9 della scala Richter ha colpito la città di Bushehr, nella parte occidentale del Paese, dove sorge una centrale nucleare attiva dal 2011 ed un’altra è in costruzione.

L’epicentro è stato individuato nella città di Kaki, sempre nella provincia iraniana di Bushehr. Non c’è ancora riscontro di danni neanche all’impianto nucleare. Il terremoto è stato avvertito anche in altri Paesi del Golfo, come Kuwait e Qatar.

L’Iran è un Paese ad alto rischio sismico. In passato è stato colpito da diversi terremoti importanti che hanno fatto anche migliaia di vittime, come quello di Hosseinabad del 2010, e quello catastrofico di Bam che ha raso al suolo gran parte della città danneggiando gravemente il patrimonio UNESCO al suo interno, e ha causato circa 30.000 vittime su una popolazione di 90.000.