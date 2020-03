ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 5.4, si è verificata alle ore 22:04 di ieri sera, domenica 15 marzo, con epicentro nei pressi di Ruydar, nella provincia di Hormozgan, nel sud dell’Iran. La profondità stimata è stata di circa 16 Km.

Il sisma è stato avvertito anche a Dubai e in altre città degli Emirati Arabi. Si tratta di una zona ad alta sismicità.

L’ultima forte scossa in Iran risale allo scorso 23 febbraio e ha colpito l’area a nord-ovest del Paese, a pochi chilometri di distanza dal confine con la Turchia, con epicentro localizzato a 25 km a sud-est della città turca di Saray, a una profondità di 6,4 chilometri, vicino al villaggio di Habash-e Olya.

Si è trattato di un episodio drammatico con vittime anche in Turchia. Tra i morti 4 bambini e 3 adulti, tutti deceduti nel crollo di alcune case nella provincia di Van, nell’est del Paese, non lontano dal confine con l’Iran. In Iran, invece, si sono registrati 25 feriti e lievi danni. (fonte Twitter)