TEHERAN – Un terremoto di magnitudo 6 si è verificato in Iran, a 31 chilometri da Javanroud, nella provincia occidentale iraniana di Kermanshah. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Secondo quando riportato dai media locali, almeno due persone sarebbero morte e un centinaio ferite.

Il terremoto che ha colpito in Iran non lontano dal confine con l’Iraq è stato avvertito con forza anche nella capitale irachena Baghdad, che dista oltre 340 km dal confine. L’epicentro del sisma, che secondo l’istituto geosismico americano Usgs è stato di magnitudo 6.1 e secondo l’Irna di 5.9, è stato localizzato a una decina di chilometri dalla città di Tazehabad a una decina di km di profondità nella crosta terrestre.

La protezione civile iraniana, secondo l’emittente iraniana in lingua inglese Press Tv, ha inviato delle squadre sul posto. Per ora non ci sono nuovi dati sulle vittime, oltre ai due morti e al centinaio di feriti di cui gli organi di stampa hanno già dato conto. Nel terremoto del novembre 2017 a ridosso del confine Iran-Iraq morirono oltre 400 persone.