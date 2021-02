Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha scosso Port Vila, la capitale dell’arcipelago di Vanuatu, nell’Oceano Pacifico. Secondo l’American Geophysical Institute (USGS), il terremoto è avvenuto a una profondità ridotta (10 km) 90 km a ovest di Port Vila.

Al momento non risulta alcun allarme tsunami. Alla prima scossa di terremoto a Vanuatu sono poi seguite altre due scosse di assestamento di magnitudo 5.5 e 5.7. Fortunatamente non hanno fatto altri danni alle persone o alle cose. La scorsa settimana, un terremoto ancora più forte, di magnitudo 7.7, ha colpito la regione innescando un allarme tsunami ma l’onda per fortuna non ha superato i 30 centimetri.

Terremoto Vanuatu oggi, altra scossa nel Pacifico la scorsa settimana

La scorsa settimana un terremoto di magnitudo 7.5 ha scosso la Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Pacifico, e le isole Loyauté situate di fronte alla costa orientale della Nuova Caledonia. Il terremoto localizzato ad una profondità di sei miglia a sud-est delle Loyalty Islands che si trovano a circa 415 chilometri a est di Vao in Nuova Caledonia, secondo quanto riportato dall’Us Geological Survey.

Il Centro di Allerta Tsunami degli Stati Uniti aveva emesso allerta in Nuova Zelanda, Fiji, Vanuatu e altre isole del Pacifico. La regione è soggetta a terremoti perché si trova lungo il “Ring of Fire” del Pacifico. Una delle varie linee di faglia sismiche che sorgono intorno all’oceano e che sono a forma di ferro di cavallo.