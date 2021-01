Un terremoto di magnitudo 7.0 si è verificato oggi, 21 gennaio, al largo delle isole Talaud, arcipelago appartenente all’Indonesia, e vicino alle Filippine.

Aggiornamento ore 15:33.

Terremoto tra Filippine e Indonesia, nessun allarme tsunami

Non è stato segnalato un allarme tsunami in seguito al terremoto di magnitudo 7 registrato tra le Filippine e l’Indonesia. Finora non ci sono state segnalazioni di danni o vittime causati dal sisma. Il terremoto si è verificato alle 20.23 locali (le 13.23 in Europa).

Secondo i media locali, anche i residenti di Davao, nell’isola di Mindanao, a 310 km dall’epicentro, hanno sentito il tremore. Dalle prime testimonianze, il sisma è stato forte e con un’intensità progressiva ma soprattutto lungo, con una durata di almeno un minuto. Alla scossa di terremoto più forte sono seguite diverse repliche di magnitudo compresa tra 3 e 3.5.