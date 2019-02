CITTA’ DEL MESSICO – Terremoto in Messico venerdì 1° febbraio. Una scossa di magnitudo 6.5 della scala Richter è stata registrata dallo United States Geological Survey (USGS) nel Chiapas, a circa 20 chilometri da Tapachula in Mexico. Al momento non ci sono notizie di vittime. La scossa è stata avvertita anche nei vicini Paesi di El Salvador e Guatemala.

Secondo la scala Ritcher, un evento sismico di magnitudo 6.5 è classificato come terremoto “forte” che può avere un raggio di azione di 160 chilometri dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata.