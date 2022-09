Terremoto Messico, la maledizione del 19 settembre: 3 potenti scosse. Sempre lo stesso giorno

Un nuovo potente terremoto in Messico, sempre il 19 settembre, come già accaduto nel 1985 e nel 2017. Tanto che l’ultima scossa, magnitudo 7.7, è avvenuta proprio mentre si commemoravano le vittime dei terremoti precedenti. E pensare che appena un’ora prima del sisma, ricordando i forti terremoti del 19 settembre degli anni 1985 e 2017, alla popolazione della capitale era stato chiesto di partecipare ad una simulazione di emergenza terremoto.

Il bilancio del terremoto in Messico

E’ di due morti, danni non gravi in vari Stati e oltre 500 scosse il bilancio del terremoto di magnitudo 7.7. Epicentro nello stato centrale messicano di Michoacán. Sisma Ovviamente avvertito chiaramente anche a Città del Messico. Secondo il Servizio sismologico nazionale (Ssn) messicano alle 24 di ieri sera (le 7 italiane di oggi), i sismografi hanno rilevato 519 repliche del sisma, la più importante delle quali di magnitudo 5,3. Danni non gravi a diverse strutture sono state segnalate, oltre che in Michoacán, anche nella capitale e nello Stato di Oaxaca.