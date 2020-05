ROMA – Una forte scossa di terremoto si è verificata il 22 maggio al largo della costa del Messico, vicino a San Josè del Cabo nella bassa California del Sud.

Il sisma con magnitudo del 6,1 è avvenuto alle 3.43 del mattino, ora locale, le 11.43 in Italia.

La scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità.

L’epicentro del terremoto è stato registrato a circa 200 chilometri a sud di San José del Cabo, nel largo del golfo del Messico.

Per questo motivo, un’allerta tsunami è stata diramata subito dopo l’allerta per il terremoto.

La forte scossa ha destato preoccupazione tra la popolazione, già colpita duramente dall’epidemia di coronavirus.

“Speriamo che non arrivi qualcosa di più forte, già abbiamo abbastanza problemi”, scrive un utente su Twitter.

Un’altra ragazza scrive: “Mi trovo a San José lo abbiamo sentito leggermente forse perché è stato in mezzo al mare e le onde ormai sono arrivate meno forti”.

​L’ipotesi tsunami è stata esclusa, e non sono stati registrati danni a persone o cose.

Un’altra e più debole scossa era stata registrata appena il giorno prima nello stesso epicentro.

Al largo di San Josè del Cabo, un terremoto di magnitudo del 4.1 era stato registrato dall’Usgs alle 17,04 del 21 maggio, ora locale.

In quel caso, non erano state diramate allerte tsunami per il terremoto in Messico. (Fonti: Usgs, Twitter)