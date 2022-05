Terremoto Perù, scossa di magnitudo 7.2 nel sud del Paese

Una scossa di terremoto di magnitudine 7.2 è stato registrato oggi, giovedì 26 maggio, nel sud del Perù.

Le prime notizie

La scossa è stata registrata alle 07,02 (le 14,02 italiane) dall’Istituto di geofisica del Perù (Igp), con epicentro a 20 chilometri a nord-est di Ayaviri, Melgar (provincia di Puno), e a una profondità di 240 chilometri. Secondo l’Igp, inoltre, la scossa è stata avvertita in varie zone del Perù meridionale, dove la popolazione è scesa in strada temendo forti repliche del fenomeno. Finora, riferisce la radio RPP di Lima, non sono stati segnalati a causa del sisma danni materiali o vittime.