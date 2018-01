ROMA – Un terremoto di magnitudo 7.3 ha scosso domenica mattina il Perù. Il sisma è stato localizzato 42 km a sudovest di Acari, sulla costa meridionale del Paese, ad una profondità di 12,1 km. Lo rende noto l’Istituto geofisico americano (Usgs). Per ora non si hanno notizie di vittime o danni.

Epicentro individuato esattamente nell’oceano Pacifico, a pochi chilometri a largo del Perù in corrispondenza del distretto di Yauca. Il terremoto è stato molto forte ed è stato percepito in un raggio di oltre 1000 km, anche in Ecuador, Bolivia e nel Brasile occidentale.

L’epicentro è stato localizzato esattamente a qualche chilometro dalla costa peruviana, vicino a centri abitati come Atiquipa, Chavina e Chala dove si temono gravissimi danni e crolli. L’orario davvero scomodo (piena notte) ha colto tutti di sorpresa. Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti. Ma data la magnitudo del sisma potrebbero esserci gravi risvolti. Il terremoto è stato fortemente avvertito anche in città come Lucasi, Coracora, Colca, Huanca, Copara, Nazcam Tocota, Achanizo. Non è stata diramata l’allerta tsunami.