SAN JUAN – Nuova scossa di terremoto a Porto Rico, ai Caraibi. Il sisma, di magnitudo 6.5 della scala Richter, è stato registrato martedì 7 gennaio dall’Istituto Geofisico americano. L’epicentro è stato localizzato nelle vicinanze di Tallaboa, con ipocentro ad una profondità di 10 chilometri.

Non si hanno per il momento notizie di vittime o danni provocati della scossa, avvenuta alle 03:24 ora locale (le 09:24 ora italiana). Secondo lo Tsunami Warning Center non c’è pericolo di onde anomale.

Il terremoto del 6 gennaio

Lunedì 6 gennaio a Porto Rico era stato registrato un altro terremoto con una magnitudo di 5.8 gradi che ha causato il crollo di alcuni edifici e diversi blackout. Il sisma era stato avvertito in gran parte dell’isola, compresa la capitale San Juan. Circa 250.000 utenti sono rimasti senza elettricità. (Fonte: Ansa)