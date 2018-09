GIACARTA (INDONESIA) – E’ salito a 384 morti il bilancio aggiornato del terremoto seguito da uno tsunami che ha colpito l’isola di Sulawesi in Indonesia. Il terremoto è stato di magnitudo 7,5, seguito da uno tsunami, che ha colpito la città indonesiana di Palu. La maggior parte delle vittime è stata segnalata proprio in questa città di circa 350 mila abitanti sulla costa occidentale dell’isola.

Le comunicazioni nell’area colpita continuano a non funzionare. Vengono segnalati anche numerosi dispersi. Il sisma di venerdì 28 settembre ha causato il crollo di diversi edifici e il conseguente tsunami, con onde fino ai tre metri di altezza, ha spazzato via gli insediamenti sulla costa.

Su Twitter, e sui social in generale, moltissime le foto che arrivano dalla zona colpita. Come quella postata dal portale AsiaBlog, che mostra il crollo di un ponte di Palu. Non è chiaro se il crollo sia dovuto al terremoto o allo tsunami con onde alte fino a 3 metri che ne è seguito.