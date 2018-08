CARACAS – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.3 è stata registrata in Venezuela. Diversi edifici sono stati sgomberati nella capitale Caracas. Lo riferisce il servizio geologico statunitense. L’epicentro è stato nello Stato di Sucre. Ma il terremoto è stato avvertito in una vasta regione che comprende il Venezuela settentrionale e gran parte della Colombia, fino a Bogotà [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Gli Stati venezuelani in cui maggiore è stato il panico della popolazione sono, oltre a Sucre, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta, Mérida, Portuguesa, Aragua, Carabobo, Táchira, Lara e il Distretto della capitale. Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, il forte terremoto è avvenuto alle 17:31 di ieri ora locale (le 23:31 in Italia) con epicentro a 20 km dalla città di Yaguaraparo, nello stato di Sucre e ipocentro a circa 120 km di profondità. La scossa ha interessato una vasta regione ed è stata avvertita distintamente almeno fino in Colombia e Guyana.

Il ministro degli Interni venezuelano, Néstor Reverol, ha dichiarato intervenendo in televisione che “finora non si segnalano vittime e che il ministero è in contatto con tutti i governatori degli Stati coinvolti per avere una visione complessiva dei danni causati dal sismo e determinare le iniziative da adottare da parte del governo centrale”. Reverol ha confermato che il sisma ha interessato lo Stato di Sucre ed è stato avvertito in un’altra decina di Stati. Sui social network alcuni giornalisti venezuelani hanno mostrato immagini del momento in cui il terremoto è stato avvertito per molti secondi a Caracas.

Edwin Rojas, governatore dello Stato venezuelano di Sucre ha dichiarato che “al momento non si registrano danni fisici o perdite umane”. Nelle dichiarazioni rilasciate a Union Radio, il governatore ha dichiarato: “Abbiamo appena avuto un impatto sismico abbastanza forte, un terremoto di magnitudo superiore a 6 gradi, con risultati che, grazie a Dio non ha causato danni fisici né umani”. Tuttavia, ha aggiunto, “il sisma ha causato una grande paura nella popolazione dovuto all’impatto e alla lunghezza della scossa”. Rojas ha concluso assicurando: “Abbiamo realizzato un monitoraggio di tutti i comuni, da Guiria a Carúpano, passando per Cumaná, e nessuno ha segnalato vittime”.