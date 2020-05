ROMA – Un nuovo test antigene è stato autorizzato per l’emergenza coronavirus dalla Fda statunitense per il covid-19 che è veloce ed economico.

Spesso, scrive la Cnbc, questo tipo di test per il coronavirus hanno un alto caso di risultati falso negativi, che possono essere verificati con altri test.

Nel caso dei positivi, invece, i risultati sono molto accurati e quindi velocizzano le operazioni di monitoraggio a costi ridotti.

Per questo motivo la Food and Drug Administration (Fda) ha autorizzato una nuova categoria di test rapidi per verificare il contagio da covid-19.

Questi test rilevano la presenza di frammenti di proteine, note come antigeni, che sono parte del virus semplicemente analizzando i tamponi della cavità nasale.

Il principale vantaggio di questo tipo di test è che i risultati possono arrivare in pochi minuti.

Uno degli svantaggi, invece, è che non possono rilevare tutte le infezioni attive, come quelli che richiedono più tempo ma danno risultati più accurati.

In particolare, la Fda ha autorizzato il test per Sofia 2 SARS Antigen FIA della Quidel Corporation.

Il test è stato verificato dal Clinical Laboratory Improvement Amendments.

Una volta in produzione, il test permetterà di eseguire l’analisi per milioni di americani al giorno con costi decisamente ridotti rispetto ai test PCR. (Fonti: Wall Street Journal, Cnbc)