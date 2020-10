Tragedia negli Stati Uniti, in Texas, dove un bambino ha preso la pistola e si è ucciso durante il suo terzo compleanno.

Dramma in Texas dove un bambino di tre anni si è ucciso con la pistola dei genitori durante la sua festa di compleanno.

La notizia è stata comunicata dall’ufficio stampa dello sceriffo di Houston:

“Un bambino di tre anni è morto sparandosi accidentalmente durante la sua festa di compleanno”.

Come prosegue la nota stampa diffusa dall’ufficio dello sceriffo di Houston, il fatto è avvenuto nella contea di Montgomery.

L’incidente mortale è stato segnalato dai genitori del bambino poco dopo le 16.00 di sabato.

Per essere più precisi, il fatto è avvenuto in una casa di Porter, a 40 chilometri a nordest di Houston in Texas.

Gli investigatori hanno ricostruito la tragedia grazie alle testimonianze dei genitori e degli amici del bambino.

I genitori del bambino di 3 anni stavano giocando a carte con degli amici quando hanno sentito uno sparo nella stanza accanto.

Naturalmente sono tutti corsi in questa stanza e hanno trovato il bambino in una pozza di sangue con la pistola puntata verso il petto.

Il bambino avrebbe trovato la pistola perché sarebbe caduta dalla tasca di uno dei suoi due genitori.

Il bambino è stato soccorso subito da vigili del fuoco che si trovavano nei paraggi ma è morto poco dopo (fonte kwtx.com).