Texas, capo della polizia: “Sbagliato non irrompere subito in classe. E’ stata una decisione sbagliata” (foto Ansa)

Il killer della strage della scuola in Texas ha sparato almeno cento proiettili uccidendo 19 bambini e due maestre. Lo ha riferito Steven McCraw, capo del dipartimento di pubblica sicurezza dello Stato.

Le parole del capo del dipartimento di pubblica sicurezza dello Stato

McCraw ha ammesso che è stato “sbagliato non irrompere in classe”. Sulla questione del ritardo nell’intervento degli agenti nell’edificio, due fonti riferiscono al New York Times che gli uomini della Border Patrol Tactical Unit erano arrivati alla scuola di Uvalde un’ora prima di quando poi sono riusciti a entrare. Erano infatti stati bloccati dalla polizia locale.

“Una decisione sbagliata”

Con queste parole McCraw ha definito la decisione delle forze dell’ordine di non sfondare la porta della classe dove il killer stava sparando agli alunni. Il comandante che ha preso la decisione di non fare irruzione in classe pensava che “non ci fossero bambini a rischio”, ha sottolineato il capo della polizia del Texas. “Ovviamente sbagliava”, ha aggiunto il colonnello McCraw.

Alla domanda se pensasse di dovere delle scuse ai genitori delle piccole vittime ha risposto: “Se pensassi che possa aiutarli, chiederei scusa”.