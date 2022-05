Texas, la storia della maestra che ha provato a salvare i suoi alunni. Il nipote sui social: “E’ morta da eroe”

Ci sono anche due maestre tra le vittime della sparatoria a Uvalde nel Texas. Una di loro, Irma Garcia, 46 anni, è morta da eroe nel tentativo di salvare i suoi piccoli alunni: secondo la ricostruzione della polizia, infatti, la donna ha fatto di tutto per difendere i suoi studenti. Insegnante da 23 anni, lascia quattro figli.

Cosa sappiamo su di lei

Nel 2019 era stata nominata maestra dell’anno. “La mia “Tia” non ce l’ha fatta, si è sacrificata proteggendo i bambini nella sua classe, vi prego di pensare alla mia famiglia quando pregate, IRMA GARCIA È IL SUO NOME ed è morta da EROE. Era amata da molti e ci mancherà davvero”, scrive di lei il nipote sui social.

La seconda maestra è Eva Mireles. Aveva 44 anni e lavorava nel distretto scolastico da 17. Era sposata con un ufficiale di polizia e aveva una figlia che frequenta il college.

I bambini uccisi

Dei bambini rimasti uccisi nella sparatoria di Uvalde – la seconda per numero di vittime in una scuola americana dal massacro di Sandy Hook, in Connecticut, nel 2012 – sono stati identificati Amerie Jo Garza, Ellie Garcia, Xavier Lopez, Uziyah Garcia, Eliahana Torres, Makenna Elrod, Annabelle Rodriguez. Hanno tutti tra gli 8 e i 10 anni. Le autorità, riferisce la Cnn, non hanno ancora notificato a tutti i genitori la morte dei loro figli, perché gli esami del Dna sono ancora in corso: tra i dispersi ci sarebbero i nomi di Rogelio Torres e Nevaeh Bravo e Alithia Ramirez. Per il Washington Post si aggiunge Jose Flores, anche lui di 10 anni.