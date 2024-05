Texas, Oklahoma e Arkansas, tre stati centrali degli Usa, sono stati flagellati domenica da forti tempeste che hanno ucciso almeno 14 persone e hanno lasciato un’ampia scia di distruzione. le previsioni sono che continuerà nei prossimi giorni.

La serie di tempeste ha cancellato case e distrutto un’area di sosta per camion dove dozzine cercavano rifugio in un bagno.

Sette morti sono stati segnalati nella contea di Cooke, in Texas, vicino al confine con l’Oklahoma, dove un tornado sabato notte ha attraversato una zona rurale vicino a un parco di case mobili.

Le tempeste hanno anche ucciso due persone e distrutto case in Oklahoma, dove tra i feriti c’erano gli ospiti di un matrimonio all’aperto. Decine di migliaia di residenti erano senza elettricità in tutta la regione.

Tra le vittime ci sono due bambini, di 2 e 5 anni, ha detto lo sceriffo. La contea del Texas comprende la piccola comunità di Valley View, che è stata tra le zone più colpite. Tre membri della famiglia sono stati trovati morti in una casa, ha detto Sappington.

Hugo Parra, che vive a Farmers Branch, a nord di Dallas, ha detto di aver superato la tempesta con 40-50 persone nel bagno dell’area di sosta dei camion vicino a Valley View. La tempesta ha staccato il tetto e i muri dell’edificio, maciullando le travi di metallo e lasciando le auto ammaccate nel parcheggio.

“Un pompiere è venuto a controllarci e ha detto: ‘Sei molto fortunato'”, ha detto Parra. “Il modo migliore per descriverlo è che il vento ha cercato di strapparci dai bagni.” Diverse persone sono state trasportate negli ospedali in ambulanza ed elicottero nella contea di Denton, in Texas, sempre a nord di Dallas. Ma le autorità non hanno saputo subito l’entità delle ferite.

Almeno cinque persone sono state uccise in Arkansas, tra cui una donna di 26 anni che è stata trovata morta fuori da una casa distrutta a Olvey, una piccola comunità nella contea di Boone. Un’altra persona è morta nella contea di Benton, nell’Arkansas.

Molte altre persone sono rimaste ferite

Altri due sono morti nella contea di Marion, nell’Arkansas. I funzionari hanno anche confermato due morti nella contea di Mayes, in Oklahoma.