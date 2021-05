Texas, si potrà portare con sé un’arma nascosta senza licenza: ok del Parlamento

In Texas si potrà portare con sé un’arma senza licenza.

Il Texas diventa sempre più terra di cowboy: il parlamento statale, controllato dai repubblicani, ha approvato una legge che consente di portare un’arma nascosta senza licenza, addestramento e controlli sull’acquirente. Manca solo la firma del governatore Greg Abbott, anche lui del Grand Old Party, che tuttavia si è già detto pronto a promulgare il provvedimento.

Texas, si potrà portare con sé un’arma nascosta senza licenza: ecco come funzionerà la nuova legge

La nuova legge permette a chiunque abbia compiuto 21 anni di andare in giro con un’arma, a meno che non sia pregiudicato o oggetto di restrizioni legali. Ma riserva agli esercizi commerciali la facoltà di vietare le armi nelle loro proprietà e prevede i controlli federali per l’acquisto di alcuni tipi di armi.

Texas, si potrà portare con sé un’arma nascosta senza licenza: le proteste

Protestano le organizzazioni contro la violenza delle armi da fuoco, secondo cui la ‘deregulation’ aumenterà i pericoli per i cittadini e anche per la polizia. I sostenitori della svolta sostengono invece che la legge consentirà ai texani di difendersi meglio in pubblico e abolirà i limiti inutili al diritto costituzionale di portare le armi. Il Texas, dove ci sono oltre 1,6 milioni di detentori di armi, è stato teatro negli ultimi anni di varie sparatorie di massa, tra cui quella in un emporio Walmart a El Paso, in una chiesta di Sutherland Springs e in una scuola vicino a Houston.