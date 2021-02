Blitz dice

Sanremo 2021 senza pietà per gli anziani e quelli in età che sono i più del suo pubblico tv. Per cinque giorni filati, dalle 20,40 alle 1,40, ben 300 minuti al giorno di festival in tv. Vere e proprie inchiodate alla tv e al divano, stress di resistenza, boom di addormentati non nel letto.