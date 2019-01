ROMA – La 18enne saudita Rahaf Mohammed al-Qunun, in fuga poiché teme di essere uccisa dalla sua famiglia, si è barricata nella camera di albergo all’aeroporto di Bangkok nel tentativo di impedire che venga rimpatriata: lo riporta la Bbc online. Gli agenti dell’ufficio immigrazione vogliono riportarla in Kuwait, dove la sua famiglia si trova attualmente, ma la ragazza si è rifiutata oggi di imbarcarsi su un volo per Kuwait City.

“I miei fratelli e la mia famiglia e l’ambasciata saudita mi aspettano in Kuwait”, ha detto la giovane: “Mi uccideranno. La mia vita è in pericolo. La mia famiglia minaccia di uccidermi per le cose più banali”. Rahaf Mohammed al-Qunun si era imbarcata per l’Australia di nascosto durante un viaggio con la famiglia in Kuwait, ma è stata bloccata all’aeroporto di Bangkok, dove funzionari sauditi le hanno sequestrato il passaporto.

La ragazza ha raccontato di aver abiurato la religione islamica. “Ho condiviso la mia storia e le mie foto sui social media e mio padre è furibondo per questo”, ha dichiarato Rahaf Mohammed al-Qunun. “Nel mio Paese – ha aggiunto – non posso né lavorare né studiare. Voglio essere libera di lavorare e studiare come voglio”. Un funzionario della polizia thailandese ha detto alla Bbc che la ragazza, non avendo un visto d’ingresso per la Thailandia era soggetta a rimpatrio con volo delle Kuwait Airlines, le stesse con cui era fuggita. I cittadini sauditi devono infatti richiedere il visto all’arrivo a Bangkok anche per il transito. ma ha detto di non sapere nulla del passaporto confiscato.