The Crown, Carlo frequentava Camilla durante il matrimonio con Lady D?

The Crown, quarta edizione, dieci episodi datati fra l’uccisione di Lord Mountbatten e la fine della Thatcher. In mezzo, l’infelice storia di Carlo e Diana (foto Ansa)

Secondo la serie tv “The Crown”, Carlo e Camilla avrebbero mantenuto la relazione nonostante il fidanzamento e il matrimonio del principe con Diana.

Sui social i troll si sono scatenati e insultato Camilla ma, secondo quanto riportato dal Daily Mail il racconto di The Crown era una distorsione della realtà.

Da quando è stata lanciata la stagione 4 della serie Netflix di grande successo, decine di critici si sono lamentati del fatto che molti eventi ritratti sullo schermo fossero distorsioni della verità o semplicemente non siano mai accaduti.

Ma i commenti online dei telespettatori rivelano che molti li hanno accettati come fatti storici, inclusa l’affermazione errata che Carlo e Camilla hanno continuato la relazione anche durante il matrimonio del principe con Diana.

In realtà, scrive il tabloid britannico, Carlo dopo il matrimonio nel 1981, per cinque anni non ebbe praticamente alcun contatto con Camilla.

Ma sul profilo Instagram della famiglia reali, molti spettatori indignati hanno pubblicato dei commenti sprezzanti nei confronti della Duchessa.

Commentando una foto di Camilla, un utente ha scritto:

“Tutti ti odiano. Principessa Diana per sempre”.

Molti spettatori di The Crown sono stati ingannati dalla descrizione della stretta amicizia tra Carlo e Camilla e su Twitter un utente ha commentato:

“Adoro questa stagione di The Crown. Non avevo idea che la relazione di Carlo con Camilla stesse andando avanti durante la relazione/fidanzamento/matrimonio.. ugh. Nessuna meraviglia che Diana fosse così infelice”.

In realtà la relazione tra Carlo e Camilla riprese nel 1986, quando il matrimonio era, come lo stesso principe ha detto in un documentario televisivo, “irrimediabilmente naufragato”.

Un utente ha scritto:

“Quasi tutto in The Crown è vero. E c’è ancora di più che non è stato scoperto. “Il modo in cui hanno isolato Diana, come l’hanno derisa, l’hanno fatta impazzire”.

Un altro ha commentato:

“Sono passati dei giorni da quando ho scoperto che la bulimia di Diana è stata provocata dal comportamento di Carlo e ancora sono arrabbiato!”.

Esperti reali hanno affermato che il ritratto di Carlo e Camilla è un altro esempio del fatto che la serie Netflix non riesca a ritrarre la famiglia reale in modo veritiero.

L’autrice Sally Bedell Smith, che ha scritto biografie della regina Elisabetta, Carlo e Diana, ha dichiarato:

“Le persone purtroppo credono a ciò che vedono in The Crown e ciò include anche Carlo e Camilla”.

Ingrid Seward, redattore capo della rivista Majesty, ha commentato:

“The Crown è un ritratto unilaterale, in realtà è la versione di Diana. La cosa triste è che molti pensano sia vero, il che non lo è affatto”. (Fonte: Daily Mail)