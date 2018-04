PECHINO – Il piccolo Tiantian è venuto al mondo quattro anni dopo la morte dei suoi genitori.

L’incredibile storia arriva dalla Cina, dove il bimbo è nato quattro mesi fa, da una mamma surrogata. A prendersi cura di lui sono ora i suoi nonni, materni e paterni, che sono riusciti ad utilizzare gli embrioni congelati dei loro figli, tragicamente scomparsi in un incidente stradale nel 2013.

Tiantian è nato già orfano, ma comunque circondato dall’amore di quattro nonni determinati a portare avanti l’eredità dei loro figli. La coppia, prima di morire, aveva infatti lasciato congelati quattro embrioni pronti ad essere impiantati con la fecondazione in vitro. L’operazione era programmata 5 giorni dopo l’incidente che gli ha negato per sempre la gioia di mettere al mondo un figlio.

Per questo i nonni di Tiantian hanno dato vita ad una lunga battaglia legale per poter usare quegli embrioni. Con un esito tutt’altro che scontato dal momento che in Cina non esistono precedenti.

Una volta ottenuta la custodia degli embrioni, si sono affidati ad una agenzia di maternità surrogata. In Cina tale pratica e illegale quindi sono stati gli stessi nonni a trasportare i preziosi embrioni, conservati in una bottiglia di azoto liquido, nel Laos. Lì sono stati impiantati nell’utero di una mamma surrogata che, 9 mesi dopo, è volata in Cina per dare alla luce il piccolo Tiantian, che tradotto significa dolce.

Anche ottenere la cittadinanza del piccolo non è stata impresa semplice, dal momento che la madre surrogata è arrivata in Cina con un visto turistico. Dopo la nascita del bimbo i nonni si sono dovuti sottoporre al test del Dna per dimostrare che Tiantian fosse davvero il loro nipotino.