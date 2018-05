CRESCO, IOWA – In Iowa un’insegnante, Tiffany Ranweiler-Oblander, 29 anni, è stata accusata di aver fatto sesso con un suo alunno diciottenne. Gli incontri, secondo il rapporto dello sceriffo di Cresco, sarebbero continuati per diversi mesi.

L’insegnate ora è stata messa in congedo amministrativo ed è stata espulsa dalla scuola, la Howard-Winnesheik di Cresco. “Al momento, per la privacy, non possiamo condividere ulteriori informazioni – ha detto il sovrintendente Ted Ihns – Ma continueremo ad aggiornare la nostra comunità nei prossimi giorni”. Ancora non è stata fissata la data del processo. Ma un giudice ha già emesso una ordinanza per vietare nuovi incontri tra l’insegnante e l’alunno.

