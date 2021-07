Tifone Nepartak in Giappone cambia rotta, sospiro di sollievo per le Olimpiadi di Tokyo FOTO ANSA

Non ci saranno problemi per le Olimpiadi di Tokyo, il tifone Nepartak monitorato da giorni ha cambiato strada e perso forza. Il tifone Nepartak ha deviato verso nord e si è abbattuto sulla costa della prefettura nord-orientale di Miyagi, cambiando dunque la rotta inizialmente prevista e che l’avrebbe portato verso Tokyo dove si stanno svolgendo le Olimpiadi.

La potenza del tifone Nepartak

Secondo l’Agenzia Meteorologica è l’ottavo tifone della stagione. Poco prima delle 6 del mattino ha raggiunto le vicinanze di Ishinomaki scatenando forti venti e onde alte, ma si prevede che mentre attraverserà la regione nord-orientale per dirigersi verso il Mar del Giappone, nel corso della giornata perderà forza e si trasformerà in un in un ciclone extratropicale.

Il tifone, il primo a colpire il Giappone dall’ottobre 2019, è stato anche il primo in assoluto a colpire Miyagi. L’ultima volta che un tifone ha raggiunto la costa nord-orientale del Giappone è stato il 30 agosto 2016 quando ha colpito la prefettura di Iwate.

Paura passata per il tifone Nepartak sulle Olimpiadi

L’impatto della notizia del tifone Nepartak sugli eventi olimpici per fortuna è limitato. Alcune gare di canottaggio e tiro con l’arco sono state riprogrammate, ma una delle partite di calcio femminile a Miyagi si è svolta come previsto.

Si prevede che nelle prossime 24 ore nella regione nord-orientale, il tifone porterà delle precipitazioni consistenti, fino a 100 millimetri di pioggia. Alle 6 del mattino, i venti hanno raggiunto alte velocità, fino a 108 chilometri all’ora.