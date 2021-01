Tik Tok, minorenne morto sotto un treno in Pakistan: stava realizzando video per raccogliere like su Tik Tok (foto ANSA)

Tik Tok, minorenne morto sotto un treno in Pakistan: stava realizzando video per raccogliere like su Tik Tok. La notizia è arrivata poche ore dopo quella del decesso di una bambina a Palermo per una sfida su Tik Tok.

Un ragazzo di 17 anni è morto in Pakistan travolto da un treno mentre stava realizzando un video da postare su TitTok.

L’incidente è avvenuto a Rawalpindi, dove il giovane, Hamza Naveed, è stato investito dal convoglio mentre un amico lo stava riprendendo con il cellulare lungo i binari.

Tik Tok, bambino pakistano morto sotto un treno per video social Come detto, il 17enne pakistano è morto perché è stato travolto da un treno. Si trovava sulle rotaie per realizzare un video ‘acchiappa like’ su Tik Tok. Immediatamente soccorso, il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale.

Diversi giovani hanno perso la vita o sono rimasti feriti in Pakistan mentre facevano video da postare su TikTok e altri social media.

Come spiega l’Ansa, il mese scorso una ragazza di 18 anni si è uccisa accidentalmente nella provincia meridionale di Sindh, mentre nella primavera dell’anno scorso un ventenne è morto anch’egli dopo essere stato investito da un treno a Karachi.

Tik Tok bloccato in Italia, la decisione del Garante per la Privacy

Dopo il caso della bambina di 10 anni morta a Palermo, il Garante per la Privacy ha bloccato TikTok fino al 15 febbraio.

Il Garante per la Privacy “ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Lo annuncia una nota dell’Autorità, che “ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo“.