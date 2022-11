Tik tok, per due star 20 frustate: hanno denunciato il malaffare del governatore e per la legge islsmica è reato

Tik Tok, due star condannate a 20 frustate secondo la Sharia dopo aver deriso un funzionario governativo in Nigeria.

20 frustate, multa e pulizia del tribunale: due Star di TikTok condannate per aver “insultato” il governatore di Kano. Sentenza emessa dal tribunale della Sharia.

Imprigionate le star di Tik Tok Mubarak Isa Muhammed e Muhammed Bula che, secondo l’avvocato dell’accusa Wada Ahmed Wada hanno diffamato un funzionario governativo in Nigeria. Per questo sono state condannate a 20 frustate ciascuna secondo la legge della Sharia, al pagamento di una multa di 10.000 naira (20 sterline) e a pulire il tribunale per 30 giorni.

Nel loro video, pubblicato un paio di settimane fa, prendevano in giro Abdullahi Ganduje, governatore dello Stato settentrionale di Kano, per il presunto accaparramento di terre, la corruzione e il fatto di dormire sul posto di lavoro.

L’avvocato dell’accusa ha dichiarato come la loro azione di diffamazione del governatore sia stata “in grado di disturbare la pace pubblica”.

Entrambi si sono dichiarati colpevoli.

Hanno chiesto, invano, clemenza al giudice e si sono scusati con Ganduje sui social media per le loro azioni.

Il loro avvocato, Bashir Yusuf, come riferito dalla BBC, ha dichiarato che non avrebbero impugnato la sentenza, questo perché hanno ricevuto una pena non detentiva.

Nello Stato di Kano, solo i musulmani sono condannati dal tribunale della Sharia.

Kano appartiene al gruppo di 12 stati che pratica la Sharia tra le leggi secolari.

La condanna delle star di TikTok è avvenuta mentre in Nigeria cresce la tendenza delle star dei social media ad usare la comicità come mezzo per commentare la società e le questioni politiche.

I TikTokers sono seguiti da migliaia di followers ed occasionalmente prendono in giro personaggi pubblici.