TikTok, Jenny Pearce e il video sugli ipocondriaci che cercano i sintomi delle malattie su Google

TikTok e l’ipocondria da Google. Molte persone, soprattutto ansiose, utilizzano Google per fare un’autodiagnosi e, non di rado, con risultati involontariamente comici. Jenny Pearce, aveva mal di stomaco e dopo aver fatto una ricerca su Internet ha pensato di soffrire di una grave patologia.

TikTok, Jenny Pearce e l’ipocondria per colpa di Google

Ha preso immediatamente appuntamento con il medico per parlare dell’autodiagnosi.

È arrivata in ambulatorio per chiedere un esame della prostata perché era preoccupata di avere un cancro alla prostata ma, con sua grande sorpresa, il dottore ha iniziato a ridere.

Ha spiegato: “Jenny aveva aveva mal di pancia. Non stava bene. Jenny ha cercato su Google i sintomi e ha scoperto di avere un cancro alla prostata.

Sotto il post ha aggiunto:”E’ una storia vera”.

Il video è diventato rapidamente virale, ha avuto più di 1 milione di visualizzazione e oltre 89.000 “like”.

I commenti degli utenti del social network cinese

Un utente ha commentato:”La maledizione nota come Dr Google”.

Un altro ha scritto:”Jenny ho fatto la stessa cosa a 18 anni. Il dottore è quasi svenuto dal ridere e poi ha spiegato che non avevo la prostata”.

Un terzo ha risposto:”Mi hai fatto ridere … ma perché capisco il lato ansioso di una persona!”.

Un altro ha spiegato:”Mio padre aveva gas nell’intestino e ha chiamato l’ambulanza perché pensava che stesse morendo. Quando è arrivata, l’ha espulso!”.

(Fonte: Mirror)