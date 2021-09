Timur Bekmansurov chi è il killer della sparatoria nell’università di Perm in Russia: “Non sono un terrorista, odio tutti”

Timur Bekmansurov è il killer che ha ucciso 6 persone nel corso della sparatoria nell’università di Perm in Russia. Il bilancio è completato da 24 feriti ricoverati in ospedale. Timur non ha agito per terrorismo, come si credeva in un primo momento, ma per l’odio che provava nei confronti dei suoi compagni di università.

A spiegarlo è lo stesso Timur attraverso un post pubblicato su Facebook. Messaggio che è stato rimosso poco dopo ma che doveva rappresentare certamente un campanello d’allarme.

“Non è un attacco terroristico. Non sono membro di un’organizzazione estremista, sono laico e apolitico. Nessuno sa cosa sto per fare, queste azioni sono per me stesso, voglio fare del male a tutti quelli che si mettono sulla mia strada”

Russia, ministero Salute: “Sei morti nella strage di Perm”

Sei persone sono morte nella sparatoria all’università statale di Perm, in Russia: lo riporta il ministero della Salute russo, ripreso dalla Tass. L’agenzia di stampa statale russa sottolinea che precedentemente era stato riferito che otto persone erano morte. “Secondo le informazioni aggiornate del Centro Federale di Medicina delle catastrofi, sei persone sono morte nell’incidente all’Università statale di Perm, mentre 24 persone ferite stanno ricevendo cure”, fa sapere il ministero secondo la Tass.

Russia, strage a Perm: l’assalitore Timur Bekmansurov è vivo e in ospedale

L’autore della strage a Perm, Timur Bekmansurov, non è morto, come invece è stato affermato in precedenza da fonti ufficiali. Al momento si trova infatti in ospedale ed è vivo. Lo ha detto il Comitato Investigativo russo, citato da RIA Novosti.