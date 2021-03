Tinder, 1000 tamponi per 500 coppie che si sono conosciute sulla piattaforma per stimolare gli appuntamenti (foto d’archivio Ansa)

Tinder, una delle app di incontri più popolari, ha deciso di offrire 1000 tamponi a 500 coppie che si sono conosciute sulla piattaforma. L’iniziativa, purtroppo, sarà valida solo per gli Stati Uniti. Almeno per ora.

L’app quindi distribuirà 1000 tamponi a partire dal 20 marzo, nell’ambito dell’iniziativa pensata per aiutare le persone a sentirsi più sicure a uscire insieme. Già perché secondo l’azienda – riporta la Cnn – in questo periodo il 40% delle persone under 30 che si sono trovate sull’app non si sono incontrate di persona. Insomma: il Covid sta ovviamente rallentando gli incontri, i primi appuntamenti.

Tinder e i tamponi prima dell’appuntamento: ecco come funziona l’iniziativa

I tamponi, realizzati dall’azienda Everlywell, vengono inviati per posta e chi li riceve dovrà raccogliere il proprio campione e poi rispedirlo a un laboratorio. I risultati verranno poi comunicati online.

Tuttavia l’iniziativa presenta inevitabilmente qualche rischio, e l’azienda precisa che “un test negativo non significa che tu non abbia o non possa trasmettere Covid-19.

Basterà questo a spingere i ragazzi, e non solo, ad incontrarsi fuori dalla piattaforma? Beh, probabilmente no. Il problema è che in molte zone il Covid rappresenta ancora un pericolo troppo grave e attuale per rischiare. Per non parlare poi delle zone rosse o degli Stati o delle città ancora in lockdown.