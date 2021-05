Titanic, spunta biglietto datato 13 aprile 1912: sarebbe stato lanciato dal ponte poco prima che la nave affondasse

messaggio in bottiglia apparentemente lanciata dal ponte del Titanic poche ore prima che Titanic, 108 anni dopo il mistero di un biglietto in bottiglia. Unapparentemente lanciata dalpoche ore prima che affondasse nell’oceano, lascia perplessi gli esperti.

Il biglietto è datato 13 aprile 1912. La firma è della dodicenne Mathilde Lefebvre, una dei passeggeri di terza classe della nave che naufragò il 15 aprile 1912.



“Se qualcuno la trova, ditelo alla famiglia Lefebvre di Liévin”. Si legge :”Sto lanciando questa bottiglia in mare, nell’Atlantico. Arriveremo a New York tra pochi giorni.“Se qualcuno la trova, ditelo alla famiglia Lefebvre di Liévin”.

Poco prima della mezzanotte del giorno successivo la nave “inaffondabile” colpì un iceberg, si inabissò. Persero la vita più di 1.500 persone.

Mathilde, tre dei suoi fratelli e la madre, Marie, non furono mai più ritrovati, Ma 105 anni dopo una nota in una bottiglia che sembra firmata da Mathilde è stata trovata su una spiaggia canadese.

Titanic, spunta biglietto datato 13 aprile 1912: è una bufala o è autentico?

“La bottiglia potrebbe essere il primo artefatto del Titanic trovato sulla costa americana”, ha detto lo storico Maxime Gohier.

Gli scienziati attualmente stanno esaminando il misterioso documento nel tentativo di capire se si tratta di un oggetto risalente al Titanic o a un fake.

Nicolas Beaudry dell’Université du Québec a Rimouski ha detto che potrebbe essere autentico.

Ha spiegato:”Consideriamo una serie di possibilità, tutte ugualmente interessanti e tutte a modo loro “genuine”.

“Il messaggio potrebbe essere stato scritto da Mathilde a bordo del Titanic o per suo conto da qualcun altro.

“Potrebbe essere una bufala scritta poco dopo la tragedia o essere una bufala recente”.

Beaudry e i suoi colleghi hanno iniziato analizzando la lettera con metodi non intrusivi.

“I segni di muffa e la composizione chimica del vetro sono coerenti con le tecnologie utilizzate nella produzione di questo tipo di bottiglia all’inizio del XX secolo.

“Il tappo di sughero e un pezzo di carta infilato nel foro della bottiglia hanno prodotto risultati coerenti con la data sulla lettera. Ma non abbiamo esaminato la lettera al radiocarbonio, poiché il metodo è distruttivo.

“Non abbiamo ancora colto in flagrante un burlone dell’epoca, ma ciò non esclude una bufala recente.

“La vecchia carta è facile da trovare, ad esempio strappando una pagina bianca da un vecchio libro, le vecchie bottiglie e persino i tappi non sono rari”.

Il possibile percorso nella bottiglia

Gli scienziati hanno poi analizzato il percorso della bottiglia e la tappa finale sulla spiaggia nell’Hopewell Rocks Provincial Park, nel New Brunswick.

Beaudry ha detto:”Una simulazione al computer ha mostrato che la stragrande maggioranza delle bottiglie lanciate nel Nord Atlantico il 13 aprile 1912, avrebbe seguito la Corrente del Golfo fino alle coste europee.

“Ma alcune avrebbero potuto seguire un percorso diverso, verso le coste del Nord America.

“Anche se non è completamente impossibile, rimane molto improbabile e ulteriori ricerche cercheranno di stabilire le probabilità”.

La grafia nella lettera non fa che acuire il mistero.

Non è coerente con ciò che gli scolari francesi sapevano all’epoca, ma il biglietto potrebbe averlo scritto da qualcun altro per conto di Mathilde.

Quando il Titanic affondò, la dodicenne, i fratelli e la madre erano in viaggio per New York per riunirsi con papà Franck e altri quattro fratelli.

Franck, un carbonaio di Liévin nel Pas-de-Calais, aveva lasciato la Francia nel 1910 e si era stabilito a Mystic, Iowa.

“Che la lettera sia stata scritta o meno da Mathilde, sia che si tratti di una bufala vecchia o recente, è un pezzo affascinante di storia”, ha commentato Beaudry.

“È un commovente ricordo del destino di Mathilde, della sua famiglia e dei milioni di migranti che hanno attraversato l’Atlantico nell’epoca delle navi a vapore.

“Ed è ovviamente una prova interessante del fascino che ancora esercita su tutti una delle più note tragedie del XX secolo”.

Titanic, la storia di Franck Lefebvre

Dopo il naufragio, Franck Lefebvre si era rivolto al Comitato per i soccorsi della Croce Rossa per ricevere aiuto, secondo il sito web dell’Encyclopedia Titanica.

Fu allora che le autorità scoprirono che era entrato negli Stati Uniti illegalmente, fornendo “dichiarazioni false e fuorvianti” ai funzionari dell’immigrazione.

Franck e figli sopravvissuti furono dunque deportati in Francia nell’agosto del 1912, dove morì a 77 anni nel 1948 a Haillicourt, Pas-de-Calais, a pochi chilometri da Liévin.

Il figlio maggiore, anche lui di nome Franck, lo aveva preceduto sul campo di battaglia durante la prima guerra mondiale.

La nota di Mathilde è stata trovata nel giugno 2017 da Nacera Bellila ed El Hadi Cherfouh, di Dieppe, New Brunswick, e dai loro figli, Koceila e Dihia.