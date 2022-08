Tommy Lee su Instagram vestito di soli tatuaggi. S’è presentato così, come mamma l’ha fatto, sul suo profilo Instagram. Oddio mamma non lo aveva fatto proprio così, si immagina senza tatuaggi, piercing e catene: ma insomma Tommy Lee problemi non se ne è mai fatti.

A 59 anni non ha ancora messo la testa a posto? Sarà, qualcuno gli ricorda infatti che su Instagram certe cose non si fanno. Difficile credere gliene importi qualche cosa.

Nudo dalla cintola in giù. “Oooopppss” il laconico commento dell’ex batterista dei Motley Crue, heavy metal tamarro anni ’80, il gruppo tutto sregolatezza e sregolatezza tra chitarre urlanti, bionde in topless, auto scoperte, acconciature glam, petti nudi e tatuati, alcol e eroina…

Quel video osé con Pamela Anderson

Insomma di tutto di più. Tommy è stato però anche l’invidiatissimo boyfriend di Pamela Andreson, la formosa bagnina di Baywatch, altra icona coatta di quel disgraziato decennio. I due piccioncini si filmavano mentre facevano l’amore, oppure qualcun altro lo faceva, fatto sta che per interesse o distrazione quel filmetto porno amatoriale fini sui pc di mezzo mondo. Conquistando anche i meno tolleranti con il metallo pesante.