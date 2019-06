Toronto, spari durante la festa per celebrare la vittoria dell’NBA: due feriti

ROMA – Paura durante la parata per festeggiare la vittoria dell’NBA dei Toronto Raptors. Lo sparo di alcuni colpi di arma da fuoco ha fatto scattare il panico tra la folla: il bilancio preliminare è di due feriti in serie condizioni ma non in fin di vita e due persone arrestate. Ma le notizie, al momento, sono ancora frammentarie. Sul posto sono state rinvenute due armi.

Matt Devlin, lo speaker dei Raptors che si trovava sul palco per la festa, ha reso noto alla folla presente che si era verificata un’emergenza e allo stesso tempo ha chiesto ai fan di mantenere la calma. Un portavoce della polizia di Toronto, David Hopkinson, ha detto alla CNN che non è chiaro se gli spari siano stati registrati alla parata o in un altro luogo vicino.

Alla parata a Toronto ha partecipato anche il premier canadese Justin Trudeau. Fonte: Ansa.