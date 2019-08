ATLANTA – Sei persone sono rimaste ferite dopo essere state colpite da un fulmine sabato 24 agosto durante il Tour Championship 2019 di golf, che si sta svolgendo in questi giorni all’East Lake Golf Club di Atlanta, in Georgia, Stati Uniti.

Il gioco è stato sospeso intorno alle 16 a causa di un temporale in corso, e proprio poco dopo un fulmine ha colpito un albero vicino al tracciato, tra la buca numero 15 e la 16, e sei spettatori sono rimasti feriti dai detriti. Nessuno di loro è in pericolo di vita, ma sono stati tutti ricoverati in ospedale sotto osservazione.

Daniel Anderson di Marietta, Georgia, era vicino alla sedicesima buca quando ha sentito quello che ha definito un “boato supersonico”: “Poi ho visto un albero in fiamme. Ho cercato un posto in cui trovare riparo. Non avevo mai visto prima una cosa simile”.

Fonte: Top Buzz