“Ex-boyfriend list”, dagli Usa il TripAdvisor per recensire gli ex fidanzati

Tracy Tegan è una giovane ragazza americana che, dopo essere stata lasciata, ha deciso di aprire “Ex-boyfriend list“, un “database di cattivi fidanzati, o come ci piace chiamarlo, l’elenco degli ex fidanzati!”

“Ex-boyfriend list”, il Trip Advisor con i cattivi fidanzati

“Attraversiamo tutte prima o poi una rottura che ci segna e a volte tutto ciò di cui abbiamo abbiamo bisogno è solo uno spazio per condividere quello che proviamo” spiega la Tegan.

E la giovane è stata in gradi di creare questo “spazio”. La pagina è stata aperta dopo aver chiuso in modo burrascoso con il suo ex ed ha inventato così un modo per potersi sfogare.

Storie di tradimenti e denunce di eventuali episodi di violenza

Il progetto è nato nel 2008 con la prima recensione nel dicembre di quell’anno. La pagina ora è cresciuta. Le persone continuano a condividere storie di tradimenti ma anche denunce di eventuali episodi di violenza.

Tra i vari annunci che appaiono nella pagina, come racconta La Stampa, ce ne sono alcuni abbastanza diretti e duri: “Il mio ex è un traditore seriale e non è nemmeno bravo a letto. Evitate di uscire con lui, non vale il vostro tempo”.

E chi racconta che la sua ultima relazione è “stato il periodo peggiore della mia vita che neanche la terapia potrebbe mai risolvere”.