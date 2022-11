Trova un assegno da 4 milioni destinato a Haribo. La ricompensa: 6 pacchetti di caramelle

Trova un assegno da 4 milioni di euro in stazione, scopre che è di Haribo, lo riconsegna e riceve dall’azienda, come ringraziamento, una scatola con sei pacchetti di caramelle.

“Ho pensato che fosse un po’ troppo poco” ha ammesso poi l’uomo che si aspettava una ricompensa più generosa. Come non dargli torto.

La storia

Tutto è avvenuto a Francoforte. L’uomo, un 38enne, era in stazione quando ha notato l’assegno per terra. Ed è ​​rimasto sbalordito quando ha visto la cifra scritta sul biglietto, oltre 4milioni e mezzo di euro, per la precisione 4.631.538,80 €. “C’era una somma così grande che non riuscivo nemmeno a pronunciarla”, ha dichiarato il 38enne ai media locali. L’assegno era stato emesso da un gruppo di supermercati locali per pagare della merce ad Haribo. Ma in qualche modo il foglio si è perso in stazione.

Al trentottenne non è rimasto altro che contattare Haribo. Dall’azienda quindi lo hanno ricontattato ma invece di chiedere indietro l‘assegno, gli hanno detto di distruggerlo e di inviare una fotografia come prova. Poi la ricompensa: 6 sacchetti di caramelle, in diversi gusti e formati.

“Ho pensato che fosse un po’ troppo poco” ha detto l’uomo sconsolato. “Poiché si trattava di un assegno nominativo – hanno replicato dall’azienda – nessuno tranne la nostra azienda avrebbe potuto incassarlo. All’uomo abbiamo inviato il nostro pacchetto standard che mandiamo come ringraziamento”.