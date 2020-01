WASHINGTON – Donald Trump ha presentato su Twitter il nuovo logo della Us Space Force, nuovo gruppo militare voluto fortemente dal presidente degli Stati Uniti. Agli occhi del web però non è sfuggita la somiglianza impressionante tra il simbolo scelto da Trump e quello della serie cult Star Trek. Anche George Takei, volto popolare del telefilm, è intervenuto sulla questione per chiedere ironicamente i diritti dell’immagine.

“Dopo essermi consultato con i nostri grandi leader militari, disegnatori e altri, sono felice di presentare il nuovo logo per la Space Force, la sesta branca delle nostre magnifiche forze armate” ha scritto orgogliosamente Trump nell’annunciare il logo del nuovo corpo delle Forze Armate che dovranno “proteggere gli interessi degli Stati Uniti nello Spazio”. Ma mai il presidente Usa si sarebbe aspettato che per quel logo sarebbe stato accusato di plagio. Tra i primi ad intervenire Takei: “Ci aspettiamo il pagamento dei diritti di autore”. A valanga sono seguiti i commenti di moltissimi utenti.

La Us Space Force è nata lo scorso mese quando Trump ha firmato il National Defence Authorization Act, il bilancio del Pentagono per l’anno fiscale 2020. L’obiettivo del nuovo corpo militare sarà quello di “proteggere gli interessi degli Stati Uniti nello Spazio”. I militari non faranno altro che svolgere compiti difensivi e soprattutto scientifici. (fonte REPUBBLICA)