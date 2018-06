SINGAPORE – “Scattate buone foto, fateci apparire gradevoli, belli e magri”, così Donald Trump ha scherzato con i fotografi alla colazione di lavoro, che univa i sapori occidentali a quelli asiatici, con Kim Jon-un. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Secondo quanto riferito, il leader nordcoreano ha preso peso per emulare il potente nonno mentre il presidente Usa sta cercando di perdere dai 4 ai 6 chili.

Ricco il menu della colazione di lavoro: dagli antipasti con il tradizionale cocktail di gamberetti con insalata di avocado e il kerabu di mango verde condito con miele di lime, cetriolo ripieno alla coreana. Per i primi, due piatti di carne e uno di pesce: confit di costolette di manzo, servito con patate gratinate e broccoletti al vapore, accompagnato con salsa di vino rosso; una combinazione di carne di maiale croccante in agrodolce e riso fritto Yangzhou con salsa piccante Xo; “Daegu jorim” merluzzo brasato alla soia con ravanelli e verdure asiatiche. Come dessert tortino ganache di cioccolata fondente, gelato alla vaniglia Haagendazs con coulis di ciliege, torta Tropezienne.

In Occidente, le abitudini alimentari di Kim sono state oggetto di speculazioni. Sembra che quando era studente in Svizzera si rimpinzasse di formaggio Emmental e attualmente desidera bere liquori costosi, tra cui il cognac Hennesy e lo champagne Crystal, divora cibo di lusso come la carne di manzo Kobe e il sushi.

La Corea del Nord, commenta il Daily Mail, sotto la rigida dittatura stalinista, ha sperimentato ripetute carestie.