Trump e la nuova “supercar” che resiste a esplosioni e attacchi chimici

ROMA – Nel giro di pochi mesi, sarà svelata la nuova versione della Cadillac “The Beast” realizzata appositamente per il presidente Trump.

La Cadillac blindata da 1,5 milioni di dollari, ha un peso complessivo di otto tonnellate, portiere in acciaio spesse 20 cm che pesano come quelle di un Boeing 757, una carrozzeria a prova di bomba e una fornitura di ossigeno in caso di attacco chimico, è stata consegnata al Servizio segreto per i test finali, scrive il Daily Mail.

Per il momento, il presidente Trump deve accontentarsi di un precedente modello di The Beast, “la bestia”, realizzato per il presidente Obama. La Cadillac di Trump, una volta approvata, sarà nero e argento come quella su cui si sposta attualmente e farà parte di una flotta di 12 veicoli che in totale costano circa 12,5 milioni di dollari; probabilmente è l’auto più sicura al mondo.