I dati della pandemia forniti dalla Johns Hopkins University certificano una situazione sanitaria fuori controllo negli Stati Uniti.

A 100 giorni dalle elezioni, Donald Trump è il leader di un Paese che ha registrato 1592 morti nelle ultime 24 ore.

Appena convertito all’uso della mascherina dalla drammaticità dei bilanci giornalieri dei decessi, è tornato a difendere l’idrossiclorochina come rimedio contro il coronavirus.

Contro il parere della scienza finora non le attribuisce nessuna efficacia nella cura del Covid 19.

Trump ritwitta la dottoressa bannata dai social

La passione per l’idrossiclorochina ha indotto il presidente Usa a definire “ammirevole” e ritwittare la controversa dottoressa Stella Immanuel.

L’autrice cioè di un video shock bloccato da Facebook e Twitter perché fonte di disinformazione.

E controversa è dire poco, per una presunta scienziata (il termine ciarlatano sembra caduto in disuso) che nelle sue diagnosi fa entrare alieni, demoni e streghe.

Il filmato bloccato da Facebook e Twitter mostra la pediatra spiegare di aver curato centinaia di malati di coronavirus con il farmaco antimalaria.

“Nessuno deve ammalarsi. Il virus ha una cura”, dice Immanuel divenuta la nuova star della destra sul web.

Stella Immanuel: demoni e alieni nelle diagnosi

La dottoressa non è nuova a dichiarazioni scettiche su ogni acquisizione riguardante la pandemia, come il non credere all’efficacia delle mascherine per contenere il contagio.

Ma le sue performance pseudo-scientifiche raggiungono vette di spettacolarità difficili da eguagliare.

Ritiene, ad esempio, che il dna di alieni è attualmente usato nelle cure mediche.

Che Washington sia governata da “spiriti rettili, metà umani metà extraterrestri”.

E che i problemi ginecologici come le cisti e l’endometriosi siano causati dai rapporti sessuali nei sogni con demoni e streghe.

A Trump non resta che dipingersi come vittima

“Non piaccio a nessuno. Anthony Fauci piace molto”, lavora nell’amministrazione ma “io non ho la stessa approvazione. Forse è la mia personalità”.

“Ho pensato che fosse notevole”, dice Trump riferendosi alla dottoressa Stella Immanuel, la protagonista dal video che ha destato l’attenzione del presidente per la sua difesa appassionata dell’idrossiclorochina.

“Molti medici la ritengono molto buona” per il coronavirus: “io ritengo che funzioni nelle fasi iniziali. Io l’ho presa, non fa male”, aggiunge il presidente.

Mentre il video shock postato fa discutere, ad attaccare Trump è anche Joe Biden. Secondo il candidato democratico alla Casa Bianca il presidente “ha fallito” nel suo compito di base, ovvero prendersi cura del paese.

“Corro – dice Biden – perché Trump è presidente, in gioco c’è la democrazia”. (fonte Ansa)