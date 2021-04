Tumore alla cervice, non può fare controlli per la pandemia: mamma muore a 27 anni, per i medici era menopausa. A causa del Covid 19 non può fare i controlli per il cancro e Liz Evans, 27 anni, di Bagillt, nel Galles, a cui in precedenza era stata diagnosticata erroneamente la menopausa precoce, è morta di tumore della cervice.

La triste storia ha inizio un anno fa: incinta del quarto figlio, la nascita era stata anticipata di otto settimane, poi ha cominciato la chemio. In seguito ha iniziato a soffrire di dolori cronici alla schiena, alle spalle e al collo, secondo quanto riportato dal Daily Post.

Sembra che un medico avesse diagnosticato che i sintomi erano il risultato del trattamento contro il cancro che aveva comportato la menopausa precoce.

Le analisi successive hanno rivelato che il cancro si era diffuso ai polmoni, al cervello e alla colonna vertebrale ed è morta la scorsa settimana lasciando quattro bambini di nove, otto, due e un anno.

Alla giovane mamma era stato detto che sarebbe stata monitorata regolarmente, ma a causa della pressione della pandemia Covid “non è accaduto”.

Gran Bretagna, interventi e chemio ritardati o annullati causa Covid

Il Sun Online ha raccontato come la Gran Bretagna potrebbe assistere a “decine di migliaia di morti per cancro evitabili”, gli interventi chirurgici e la chemio vengono ritardati o annullati a causa del coronavirus.

Prima di morire, Evans aveva raccontato a North Wales Live la sua situazione. “Sono andata dal medico di base perché avevo dolore alla schiena, alle spalle, alle costole e al collo, si irradiava in tutto il corpo, e il medico lo aveva attribuito alla menopausa precoce a causa del precedente trattamento”.

Ma la sua salute è peggiorata e una radiografia ha rivelato che c’era del liquido nel polmone: aveva fatto ulteriori analisi e una biopsia.

“Il 20 gennaio 2021 ho scoperto che il cancro della cervice si era diffuso nel polmone, che a quanto pare è molto raro”. “È stato classificato come terminale di stadio quattro e i sintomi sono solo gestibili, non curabili.

“Scoprire che avevo il cancro è stato uno shock enorme e dopo aver chiarito tutto, abbiamo pensato di poter andare avanti con la nostra vita e tornare alla normalità ma è arrivato il peggio”.

Dopo la diagnosi terminale, ha sposato il fidanzato Joshua Evans, 29 anni, a casa di sua madre. Il gruppo locale di raccolta fondi Belief ha organizzato una campagna di crowdfunding JustGiving e il denaro andrà al marito e ai figli.